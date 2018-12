(red) Bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 10 zwischen Hillesheim und Oberbettingen ereignet hat, ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 26-Jährige verlor nach Mitteilung der Polizeiinspektion Daun in einer Rechtskurve vermutlich die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er fuhr durch den Graben und geriet in eine steile Böschung. Der Wagen wurde dadurch ausgehebelt, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

In Daun hat sich am Dienstagmorgen kurz vor 7.30 Uhr in der Trierer Straße ein Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt worden ist. Die Polizei schildert den Vorfall so: Ein 62 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Daun sei auf der Trierer Straße unterwegs gewesen. In Höhe des Michel-Reineke-Platzes habe er nach links abbiegen wollen und vermutlich die entgegenkommende Radfahrerin übersehen. Die 30 Jahre alte Frau sei vom Fahrzeug erfasst und zunächst auf die Motorhaube geschleudert worden, von wo aus sie auf die Straße gefallen sei. Rettungskräfte hätten die Radfahrerin mit schweren Verletzungen ins örtliche Krankenhaus gebracht, an PKW und Fahrrad sei Sachschaden entstanden.

Eine Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Daun war laut Polizeibericht am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 16 mit ihrem Opel von Deudesfeld nach Meisburg unterwegs. Kurz hintzer dem Deudesfelder Ortsteil Desserath habe plötzlich ein mittelgroßer schwarzer Hund die Fahrbahn überquert. Das Tier wurde vom Auto erfasst, lief jedoch davon. Am PKW entstand Sachschaden. Der Halter des Hundes wird nun gesucht.

Hinweise zu diesem Vorfall an die Polizeiinspektion in Daun, Telefon 06592/96260.