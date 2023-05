Streiche, Sachbeschädigungen und Straftaten Alle Vorfälle der Hexennacht in der Region Trier

Morbach Schon in der Mainacht mussten die Morbacher Abschied von ihrem Maibaum nehmen. „Der Baum ist ein bisschen was Besonderes. Er hat als Weihnachtsbaum angefangen, wurde als Fasnachts- und Osterbaum umgeschmückt. Inzwischen trug er die Ukraine-Farben“, sagt eine Einwohnerin, die den abgesägten Baum am Montagmorgen auf der Grünfläche liegen sah. Bänder in den Farben Blau und Gelb trägt er noch immer, ist aber flachgelegt. Unbekannte haben den Baum gefällt. Dabei hatten Mitarbeiter des Bauhofs den Baum erst am Freitag niedergelegt, die Oster-Deko entfernt, den Baum dann in den Farben Blau und Gelb geschmückt und wieder aufgestellt. Die Polizei hat, wie eine Anfrage unserer Zeitung ergeben hat, bislang noch keine Erkenntnisse dazu, wer den Maibaum in Morbach gefällt haben könnte. „Aufgrund der Dekoration des Maibaums ist ein politischer Hintergrund für die Tatbegehung nicht auszuschließen, weshalb die polizeilichen Ermittlungen in alle Richtungen geführt werden.“ Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach, Telefon 06533-93740, in Verbindung zu setzen. Wie Ortsvorsteher Georg Schuh erklärt, war „zum Glück in diesem Jahr kein Fest auf dem Platz, wo der Maibaum stand. Wahrscheinlich wurde diese Gelegenheit aber ausgenutzt“. Die Gemeinde werde den Baum nun wieder aufstellen, sagt Schuh, „auch wenn der Baum durch die Aktion jetzt etwas verkürzt ist“.