Zwei PKW kollidieren : Vorfahrt im Ort missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall in Bausendorf

Vorfahrt im Ort missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall in Bausendorf

Bausendorf Bei einem Unfall in Bausendorf sind am Samstag zwei Personen verletzt worden. Ein 26-Jähriger hatte einer 42-Jährigen die Vorfahrt genommen.

Zwei Personen sind am Samstag bei einem Unfall in Bausendorf verletzt worden. Das teilt die Polizei am späten Samstagabend mit.