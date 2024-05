Zusammenstoß Vorfahrt missachtet: Fünf Verletzte bei Unfall in Leiwen

Zu einem Unfall kam es am Mittwochmittag an der Kreuzung Klostergartenstraße/Liviastraße in Leiwen. Fünf Personen, drei Erwachsene und zwei Kinder, wurden bei dem Unfall leicht verletzt, meldet die Polizei. Eine Fahrerin hatte einen mit Vorfahrt von rechts kommenden Wagen übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. An beiden Wagen entstand Totalschaden, die Schadenssumme liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren zwei Notärzte, drei Rettungswagen, die Feuerwehr Leiwen und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich.