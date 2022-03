Blaulicht : Vorfahrt missachtet: LKW und Auto stoßen bei Föhren zusammen - Fahrer verletzt

Kollision auf der Kreuzung: Ein Klein-LKW ist bei Föhren mit einem Auto zusammengeprallt.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Föhren, an der Einmündung L 141/Einfahrt zum Industriegebiet, verletzt worden. Ein 73-jähriger Mann wollte mit seinem Klein-LKW aus Richtung Föhren kommend auf die L 141 in Richtung Hetzerath abbiegen. Dabei habe er laut Polizei die Vorfahrt eines Autos missachtet, welches auf der Landesstraße aus Richtung Hetzerath in Richtung Schweich unterwegs war.