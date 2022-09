Blaulicht : Sprinterfahrer gefährdet andere Autofahrer

Oberehe-Stroheich Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines roten Sprinters, der in der Vulkaneifel andere Autofahrer gefährdet hat.

Wie die Polizei mitteilte, überholte ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem roten Mercedes-Benz-Sprinter am Donnerstag gegen 19.55 Uhr auf der B 421 zwischen Dreis-Brück in Richtung Hillesheim zwei Mal vor ihm fahrende Autos jeweils an völlig unübersichtlichen Stellen, obwohl nicht abzusehen war, ob Gegenverkehr auftauchen könnte.