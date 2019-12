Polizei : Auto gestreift: Spiegel beschädigt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Gerolstein (red) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstag zwischen 16.30 und 21 Uhr in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein ereignet hat. In Höhe der Erlöserkirche hatte eine Frau ihren Wagen am Straßenrand geparkt.

