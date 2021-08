Auszeichnung : Deutschlands schönster Wanderweg liegt in der Eifel

Manuel Andrack hat den Preis "Deutschlands schönster Wanderweg 2021" an Vera Merten, Geschäftsführerin Gesundland Vulkaneifel ,und den Ersten Beigeordneten der VG Wittlich-Land, Fritz Kohl, verliehen. Ausgelobt wird der Preis jährlich vom Wandermagazin, hier vertreten durch Chefredakteur Thorsten Hoyer (von links). Foto: Petra Willems Foto: TV/Petra Willems

Bettenfeld/Manderscheid Der VulkaMaar-Pfad ist der schönste Wanderweg Deutschlands 2021. Den Preis, ausgelobt vom Wandermagazin, hat ein bekannter Fernseh-Moderator und Wanderexperte am Dienstag vor Ort verliehen.

Feierliche Übergabe: Der VulkaMaar-Pfad bei Manderscheid ist Deutschlands schönster Wanderweg 2021 in der Kategorie Tagestouren. Den Preis, den das Wandermagazin seit 2004 vergibt, hat der an der Seite von Fernseh-Ikone Harald Schmidt bekannte gewordene Moderator und heutige Wanderexperte Manuel Andrack an Vera Merten, Geschäftsführerin des Gesundland Vulkaneifel, und Fritz Kohl, Erster Beigeordneter der VG Wittlich-Land, am Dienstag übergeben.

Manuel Andrack, der nach eigener Aussage „einen besonderen Bezug zu Manderscheid hat“, seit 20 Jahren regelmäßig uwww.gesundland-vulkaneifel.de gerne dort zu Gast ist, Freundschaften gefunden und sich „in die Landschaft verliebt hat“, moderierte die Preisverleihung am Mosenberg bei Bettenfeld. Bereits seit zehn Jahren habe er die Moderation der Preisverleihung

Der VulkaMaar-Pfad ist knapp 27 Kilometer lang und hat 870 Höhenmeter. „Das ist schon knackig“, wie Vera Merten sagt. „Eine anspruchsvolle Tour.“ Die Strecke kann in zwei Tagen erwandert werden und führt vorbei an den Manderscheider Burgen, dem Windsborn-Kratersee, dem Meerfelder Maar und dem Mosenberg. Startpunkte können in Manderscheid oder Meerfeld liegen, wo die meisten Wanderer auch übernachten.

Knapp 40 000 Wanderer haben vom 3. Januar bis 30. Juni insgesamt knapp 55 000 Stimmen in den beiden Kategorien Tagestouren und Mehrtagestouren abgegeben, wie das Wandermagazin mitteilt. „Diese Erfolgsgeschichte unterstreicht abermals den hohen Stellenwert, den der ungebrochen anhaltende Wandertrend in Deutschland mittlerweile in der Reise. und Freizeitbranche einnimmt.“

In diesem Jahr standen 15 Tages- und zehn Mehrtagestouren zur Wahl, die unter allen eingereichten Bewerbungen von einer vierköpfigen Jury nominiert wurden. Zu dieser Jury gehörten Thosrten Hoyer als Chefredakteur des Wandermagazins, Michael Sänger (Herausgeber Wandermagazin). Manuel Andrack und Blogger Jörg Thamer (www.outdoorsuechtig.de).

An diesem Donnerstag, 19. August, wird in der Kategorie Tagestouren der Titel als Deutschlands schönster Wanderweg vergeben. Mit im Rennen: der Felsenweg 6 – Teufelsschlucht aus der Südeifel.

Bereits 2020 wurde der Manderscheider Burgenstieg auf Platz drei der Kategorie Tagestouren ausgezeichnet, 2018 landete der Lieserpfad in der Kategorie Routen auf Platz 2 beim der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg.