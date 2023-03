Mittlerer fünfstelliger Betrag Trickbetrug in der Vulkaneifel – 83-Jähriger fällt auf Masche herein

Gerolstein/Daun · In den vergangenen Tagen versuchten Trickbetrüger zahlreiche Menschen in der Vulkaneifel um ihr Geld zu bringen – in einem Fall gelang es.

19.03.2023, 11:51 Uhr

Foto: picture alliance / dpa/Rolf Vennenbernd