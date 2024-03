200 Kühe im Stall Rauch und Knallgeräusche: Feuer an Photovoltaikanlage in der Vulkaneifel

Feueralarm in Stadtkyll: Dort gab es am Sonntagmittag gegen 12.40 Uhr einen Brand von PV-Modulen auf einem Stallgebäude. In dem Stall waren 200 Milchkühe untergebracht. Beim Eintreffen war laut Feuerwehr eine Rauchentwicklung sichtbar. Aufgrund der verwinkelten Bauweise der Stallgebäude war ein Herankommen an die PV-Anlage schwierig. Deshalb forderte die Feuerwehr Stadtkyll umgehend die Drehleiter aus Jünkerath nach, mit dieser gelang es jedoch ebenfalls nicht, die Brandstelle zu erreichen. Also nahmen die Einsatzkräfte nur eine oberflächliche Brandbekämpfung und Kühlung der PV-Module vor. Die 200 Kühe aus dem betroffenen Stall konnten ruhig in einen anderen Gebäudeteil geführt werden. Schließlich forderte Einsatzleiter Frank Brehme (FFW Stadtkyll) die größere Drehleiter aus Gerolstein, sowie die Facheinheit mit Drohne aus Zilsdorf an.