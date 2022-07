Blaulicht : Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Unfall in der Vulkaneifel

Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Unfall in der Vulkaneifel

Kirchweiler Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der L 27 zwischen Kirchweiler und der Abfahrt nach Berlingen ereignet. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Nach Informationen der Polizei wollte ein Autofahrer mit seinem Auto von der L27 nach links in Richtung Berlingen abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache missachtete der Fahrer dabei offenbar die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden Fahrzeugs, es kam zum Zusammenstoß in der Kreuzung.

Mindestens eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit der Rettungsschere von der Feuerwehr befreit werden. Laut Polizei ist die Person mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die anderen beiden Personen wurden ebenfalls verletzt und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.