Betrugsmasche : Falsche Dachdecker schlagen erneut in der Eifel zu – Fünfstelliger Schaden

Falsche Dachdecker schlagen erneut in der Eifel zu – Fünfstelliger Schaden

Mürlenbach Betrüger haben einen 54-Jährigen in Mürlenbach um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Drei angebliche Dachdecker sollten ein Dach sanieren und machten sich nach anfänglichen Arbeiten aus dem Staub. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in der Vulkaneifel.

Es ist diese Woche bereits der zweite Fall dieser Art in der Vulkaneifel. Am Dienstag suchten drei Verdächtige mit einem Fahrzeug mit NRW-Kennzeichen einen 80-Jährigen in Oberehe-Stroheich auf.