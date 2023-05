Vorfall in der Eifel Fledermaus in der Wohnung – Mann flieht aus panischer Angst und ruft die Polizei

Wer solche apathisch wirkenden erkrankten Fledermäuse antrifft, sollte sie daher nur mit dicken Handschuhen in die Hand nehmen, nicht mit bloßen Händen, und ein Veterinäramt informieren. In Deutschland habe es in den vergangenen 30 Jahren etwa 200 nachweisbare Tollwutfälle bei Fledermäusen gegeben.