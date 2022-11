Polizei : Vulkaneifel: Gleich drei Vermisstensuchen am Wochenende

Die Polizei im Einsatz. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Gerolstein/Üxheim/Berndorf Gleich drei Vermisstensuchen hielten Angehörige und Rettungskräfte am Wochenende in der Vulkaneifel in Atem.

Am Samstag hatte sich eine 15-Jährige aus dem Bereich der VG Wittlich von Zuhause entfernt und war nach ersten Ermittlungen nach Gerolstein unterwegs. Dort wurde sie letztlich am späten Nachmittag wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht.

Am gleichen Tag wurde die Dauner Polizei zudem von den Kollegen aus Adenau um Hilfe gebeten. Ein 55-jähriger Mann war nach einem Streit mit seiner Ehefrau weggefahren. Gegen 18.30 Uhr wurde er wohlbehalten bei Verwandten in Üxheim angetroffen werden. Danach vermittelten die Beamten zwischen den Eheleuten.