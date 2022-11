Wohnungsdurchsuchung in der Vulkaneifel : Maschinenpistole in Werkzeugkoffer versteckt - Zollfahnder stellen Waffen und Munition sicher

Maschinenpistole in Werkzeugkoffer versteckt - Zollfahnder stellen Waffen und Munition sicher

Wohnungsdurchsuchung in der Vulkaneifel

Foto: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Vulkaneifel/Frankfurt am Main/Kaiserslautern Die „Uzi“ hatte der Sportschütze in einem Werkzeugkoffer versteckt. Neben der vollautomatischen Maschinenpistole fand die Zollfahndung noch mehr verbotene Waffen. Wie die Beamten dem Mann auf die Schliche kamen.

Eine vollautomatische Maschinenpistole "Uzi" versteckt in einem Werkzeugkoffer haben Fahnder des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main am 3.11. bei einer Hausdurchsuchung im Landkreis Vulkaneifel sichergestellt. Bei dem 49-jährigen Sportschützen konnten außerdem eine Schreckschusspistole ohne erforderliches PTB-Prüfzeichen, insgesamt neun weitere verbotene Waffen, Waffenzubehör sowie Munition beschlagnahmt werden.