Blaulicht : Golf auf Parkplatz beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Auf dem oberen Parkplatz des Cascade-Erlebnisbads in Bitburg wurde am Freitag, 26. Juni, zwischen 6 Uhr und 9.15 Uhr, ein schwarzer VW Golf durch ein anderes Auto beschädigt. Der Unfallverursacher hat den dort geparkten Golf, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an der Beifahrerseite beschädigt und dann die Unfallstelle unerlaubt verlassen, teilt die Polizeiinspektion Bitburg in einer Pressemitteilung mit.