Verkehr : Unfallflucht in Neuerburg: Polizei sucht Zeugen

Neuerburg/Bitburg (red) Ein in Neuerburg abgestellter orangefarbener VW T Roc ist am Sonntag, 22. August, um 22.40 Uhr beschädigt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde er auf dem Parkplatz gegenüber dem Anwesen Poststraße 18 in Neuerburg wohl beim Rangieren beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verursacher – vermutlich der Fahrer eines SUV mit Anhänger – entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.