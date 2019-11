Polizei : Waffe ohne Waffenschein - Polizei landet drei „Volltreffer” bei Kontrolle in Echternacherbrück

Waffe ohne Waffenschein - Polizei landet drei „Volltreffer” bei Kontrolle in Echternacherbrück

Echternacherbrück/Bitburg Ein Autofahrer muss gefesselt werden, ein anderer fährt mit 1,6 Promille Motorrad. Die Polizei hatte bei ihrer kurzfristig eingerichteten Kontrolle in Echternach einiges zu tun.

Diese zehn Minuten hatten es in sich: Am späten Montagabend hatten mehrere Beamte der Polizeiinspektion Bitburg kurzzeitig eine Kontrollstelle in Echternacherbrück eingerichtet. Um 23 Uhr wurde zunächst ein Fahrzeuggespann aus PKW und Anhänger kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 42 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer ausreichenden Fahrerlaubnisklasse war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.