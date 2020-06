Polizei : Wagen beschädigt und geflüchtet

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein (red) Ein Unbekannter ist am Mittwoch, 10. Juni, nach einem Unfall auf dem Kundenparkplatz des Hagebaumarktes in Gerolstein geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte er oder sie gegen 12.30 Uhr einen Wagen an der hinteren rechten Ecke beschädigt.

