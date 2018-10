später lesen Körperich/Nusbaum/Bollendorf Wagen beschädigt und geflüchtet Teilen

Twittern

Teilen



Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Samstag, 29. September, und Sonntag, 30. September, in Körperich, Nusbaum oder Bollendorf. In einem der drei Dörfer wurde an einem schwarzen Kleinwagen Mitsubishi Colt die Fahrerseite an der hinteren Tür, vermutlich durch ein Parkmanöver, beschädigt.