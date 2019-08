Polizei sucht Zeugen des Vorfalls : Randalierer toben sich in der Eifel an zwei Autos aus

Randalierer toben sich in der Eifel an zwei Autos aus

Echternacherbrück Die Polizei Bitburg muss sich seit dem Wochenende mit zwei Sachbeschädigungen beschäftigen. Unbekannte hatten in Echternacherbrück und Metterich Autos beschädigt.

In der darauffolgenden Nacht haben sich Unbekannte dann auch in Metterich an einem Auto zu schaffen gemacht. Im Tannenweg spühte jemand Bauschaum ins Auspuffrohr des Fahrzeugs. Dadurch entstand ein Schaden. Der Wagen war laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Ein Sachverständiger sagt: „Mit so einer Beschädigung geht auch immer eine leichte Gefahr für den Fahrer aus.“