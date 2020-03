Polizei : Waggons im Bahnbetriebswerk Trier besprüht

Trier-Ehrang Unbekannte haben laut der Bundespolizei am Wochenende im Güterbahnhof Trier-Ehrang mehrere Waggons der Centralbahn Basel AG auf einer Gesamtfläche von 60 Quadratmetern besprüht. Die Waggons wurden am Freitag dort abgestellt, der Schaden wurde am Sonntag bemerkt.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe laut Polizei auf etwa 2400 Euro. Aufgrund des frischen Farbgeruchs liege die Tat vermutlich in den frühen Morgenstunden des Sonntags.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet.