Polizei : Wahlplakat in Morbach gestohlen und Bauzaun beschädigt – Polizei bittet um Hinweise

Wahlplakat in Morbach gestohlen und Bauzaun beschädigt – Polizei bittet um Hinweise

Morbach In Morbach-Gutenthal wurde ein Wahlplakat gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 20. Februar, und Montag, 22. Februar, ein an Wahlplakat gestohlen. Das meldet die Polizei Morbach. Das Wahlplkakat war an einem Bauzaun an der Kreuzung B327/K100 gegenüber der Einfahrt zum Ortsbezirk Morbach-Gutenthal angebracht. Außerdem sei der Bauzaun beschädigt worden. Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Hinweise unter Tel. 06533/93740.