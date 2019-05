Wittlich/Klausen : Wahlplakate in mehreren Orten abgerissen

Wittlich/Klausen Wie die Polizei Wittlich auf TV-Anfrage erklärt, sind in mehreren Orten des Landkreises Wahlplakate, die zur Kommunalwahl an Laternenmasten angebracht worden sind, abgerissen worden. Der Wittlicher Stadtratskandidat der Links-Partei Ali Damar hat aufgrund abgerissener Plakate seiner Partei in mehreren Straßen im Wittlicher Stadtgebiet Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

