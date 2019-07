Feuer : Waldbrand zwischen Mettlach und Orscholz

Foto: tv/Wilfried Hoffmann

Mettlach In einem Waldgebiet bei Mettlach kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Waldbrand. Am Freitagvormittag haben die Feuerwehreinheiten im Waldgebiet die letzten Glutnester abgelöscht.

Entlang der Landstraße am Mettlacher Berg entwickelten sich am Donnerstagmittag mehrere Brandstellen. Das Feuer griff auf das innere Waldgebiet über, dort stand eine Fläche rund 2,5 Hektar in Flammen.

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 23 Uhr an. Die Brandstelle wurden in mehrere Einsatzabschnitte eingeteilt. Über 150 Einsatzkräfte mit über 50 Fahrzeugen von Feuerwehr, THW, Malteser Hilfsdienst, Polizei und DRK waren vor Ort.

Unterstützt wurden die Saarländischen Feuerwehren von der Bundeswehrfeuerwehr aus dem Munitionsdepot Eft-Hellendorf, von Einsatzkräften des THW aus Saarburg und Mettlach und von mehreren Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell.

Die betroffene Strecke musste voll gesperrt werden. Den ganzen Abend sind Tankwagen im Pendelverkehr zwischen der Einsatzstelle und den Wasserentnahmestellen gefahren. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera der Feuerwehr aus Düppenweiler kam zum Einsatz.

In der Nacht wurde die Einsatzstelle immer wieder von der Feuerwehr kontrolliert. Einsatzkräfte mussten dann erneut ausrücken, weil sich einzelne Glutnester wieder entzündet hatten. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.