Waldhütte in Trier-Biewer brennt komplett ab - Bewohner verletzt (Fotos)

Die Flammen waren schon von Weitem zu sehen, als die Feuerwehr am Dienstagmorgen in Trier-Biewer eintraf. Dort brannte eine Waldhütte. Ein Mensch soll durch das Feuer verletzt worden sein. Von Florian Blaes

In der Nacht von Montag auf Dienstag um 0.23 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Feuer im Wald an der Biewererstraße in Trier- Biewer ausgerückt. Schon von weitem war ein heller Flammenschein zu sehen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine bewohnte Waldhütte in Vollbrand stand. Laut Polizei ist der Bewohner des Hauses dort richtig gemeldet, die Hütte hat eine Hausnummer. Der Bewohner bemerkte das Feuer und setzte den Notruf ab.

Er zog sich Verletzungen zu und kam in ein Trierer Krankenhaus.

Um am Brandort löschen zu können, wurden zunächst mehrere Hundert Meter lange Schlauchleitungen in den Wald gelegt. Mit mehreren Trupps wurde das brennende Haus gelöscht. Es brauchte längere Zeit bis alle Flammen unter Kontrolle waren.

Bei den Nachlöscharbeiten wurden in stundenlanger Arbeit die verbrannten Schichten der Möbel und die Überreste des Holzhauses umgeschichtet und Glutnester abgelöscht. Die Arbeiten für die Einsatzkräfte dauerten bis in die Morgenstunden. Ein weiterer Löschzug wurde zur Unterstützung angefordert.

Wegen der Lage im Wald wurde eine Brandwache an der Waldhütte abgestellt.

Die Brandermittler der Polizei untersuchen derzeit, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Die Hütte brannte komplett ab. Die Biewererstraße war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Wache I und II, sowie der Löschzug Biewer und die Polizei.