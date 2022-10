Waldrach : Auto rollt die Straße hinab - mit Kleinkind im Innern

Ein Auto ist führerlos in Bewegung geraten. Bergab. Und mit einem Kleinkind drinnen. Zum Glück blieb es beim Schreck. Was bislang bekannt ist.

Ein kurzzeitig abgestelltes Auto hat sich am Donnerstagmorgen in Waldrach (Kreis Trier-Saarburg) selbstständig gemacht, wie die Polizei mitteilt. Das Auto sei auf der abschüssigen Straße "In der Lay" ins Rollen gekommen, nach circa 100 Metern prallte es mit einem entgegenkommenden PKW zusammen.