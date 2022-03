Alarm : Gasgeruch im Lebensmittelmarkt: Feuerwehr klärt die Lage an der Leergutannahme

Foto: TV/Frank Göbel

Waldrach Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil es in einem Geschäft in Waldrach gefährlich gerochen hat. Die Einsatzkräfte waren zur Stelle und konnten in den Verkaufsräumen die Ursache finden.

Am Freitag, den 18. März, wurde Gasgeruch in einem Lebensmittelmarkt in Waldrach (Verbandsgemeinde Ruwer) gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und konnte bei ihrem Eintreffen einen chemischen Geruch im Bereich der Leergutannahmestelle feststellen. Die Einsatzkräfte konnten anschließend herausfinden, dass der Geruch von einer sich im Automaten befindlichen Pfandflasche stammte.

Was hat den Feuerwehreinsatz in Waldrach ausgelöst?

In der Pfandflasche befanden sich sehr wahrscheinlich noch Reste einer Fremdsubstanz, wie die Feuerwehr Ruwer mitteilte. Die verunreinigte Flasche wurde entfernt, der betroffene Bereich wurde belüftet. Für Passanten bestand keine Gefahr.