Blaulicht : Unbekannter beschädigt Grundstücksmauer in Waldrach und flieht – Zeugen gesucht

Unbekannter beschädigt Grundstücksmauer in Waldrach und flieht – Zeugen gesucht

Waldrach Ein Unbekannter hat in Waldrach eine Grundstücksmauer beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 1.000 Euro.

Eine Grundstücksmauer wurde in der Gartenstraße in Waldrach (Landkreis Trier-Saarburg) beschädigt. Wie die Polizei meldet, geschah die Tat in der Nacht vom 24. Juni, 22 Uhr auf den 25. Juni, 07.30 Uhr.