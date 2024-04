Schwerer Unfall in der Eifel Dreijähriger stürzt von Traktor und wird von Anhänger überrollt

Das Kind erlitt bei dem Unfall in der Ortsgemeinde Wallersheim schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Junge sei am Samstag in der Eifel ungesichert auf dem Beifahrersitz des Traktors mitgefahren. Aufgrund eines Ausweichmanövers stürzte er demnach vom Fahrzeug und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.