Kompost fängt Feuer : Wanderer meldet kleinen Brand in Schalkenmehren

Foto: Kzenon - stock.adobe.com/Copyright: AdobeStock_Kzenon

Schalkenmehren (red) Ein aufmerksamer Wanderer hat nach Mitteilung der Polizei am Dienstag, 28. Juli, gegen 12.50 Uhr, starken Rauch zwischen Schalkenmehren und Üdersdorf gemeldet. Wie sich nach kurzer Suche herausstellte, war im Weinfelder Weg in Schalkenmehren ein Komposthaufen aus nicht geklärter Ursache in Brand geraten.

