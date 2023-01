Polizei ermittelt : Warnbaken in Autobahnbaustelle umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Beuren Auf der A 1 bei Beuren (Hochwald) hat ein Autofahrer in einer Baustelle mehrere Warnbaken umgefahren. Die Polizei sucht nun nach einem roten Ford.

Wie die Polizei mitteilte, meldeten am Mittwoch zahlreiche Autofahrer der Polizei, dass in Fahrtrichtung Koblenz mehrere Warnbaken in einer Baustelle zwischen der Rastanlage Hochwald-Ost und der Abfahrt Mehring liegen. Eine Streife der Autobahnpolizei Schweich überprüfte das sofort. Die Beamten stellten fest, dass etliche Warnbaken an der Überleitung des linken auf den rechten Fahrstreifen fehlten bzw. in dem abgesperrten Bereich lagen. Da neben den teilweise völlig zerstörten Warnbaken auch diverse Trümmerteile eines Autos gefunden wurden, geht die Autobahnpolizei davon aus, dass ein Fahrzeug die Baken umgefahren hat und dessen Fahrer mit seinem Wagen anschließend von der Unfallstelle geflüchtet ist. Die Trümmerteile deuten auf einen roten PKW der Marke Ford hin. Die Ermittlungen laufen noch. Zu dem Unfall kam es vermutlich zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Personen, die einen roten Ford mit frischem Frontschaden bemerken. Hinweise an die Autobahnpolizei Schweich, 06502 91650, pastschweich@polizei.rlp.de.