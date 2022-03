Blaulicht : Wenn „falsche“ Polizeibeamte in Bitburg anrufen: Ermittler warnen vor Betrügern am anderen Ende der Leitung

Die Betrüger fragten am Telefon nach Geld und Wertgegenständen: Im Raum Bitburg gab es am Mittwoch mehrere Schockanrufe. Was die echte Polizei zur Abwehr der „falschen Polizisten“ am Hörer rät.

Eine Welle von Anrufen "falscher Polizeibeamter" habe es am Mittwoch im Raum Bitburg gegeben, meldet die (echte) Polizei. Die Anrufer gaben sich demnach in allen der bei der Polizei gemeldeten Fällen als Polizeibeamte der Polizei Bitburg aus und berichteten, dass man kürzlich Einbrecher festgenommen habe. Die Angerufenen wurden in diesem Zusammenhang auch zu Wertgegenständen und Geld befragt.

Die Anrufer versuchen üblicherweise die Angerufenen derart zu verunsichern, dass sie sich dazu bereit erklären, dass Geld oder die Wertgegenstände an den vermeintlichen Polizeibeamten auszuhändigen. Dazu wird ein "Übergabetermin" vereinbart.

Doch bei all diesen Anrufen handelt es sich um eine Betrugsmasche, wie die Polizei mitteilt. Vorwiegend Senioren seien im Visier der betrügerischen Anrufer. Die Polizei Bitburg warnt in dem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich davor, den Anrufern Auskünfte zu persönlichen Verhältnissen zu erteilen oder gar Geld- oder Wertgegenstände auszuhändigen.

Tipps der Bitburger Polizei zu Schockanrufen