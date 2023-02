Polizeieinsatz von oben : Hubschrauber kreist mitten in der Nacht über Trier - Was ist da passiert?

Hubschrauber kreist mitten in der Nacht über Trier - Was ist da passiert?

Trier Mitten in der Nacht gegen 3 Uhr kreist ein Hubschrauber über Trier. Was ist da los gewesen? Wir haben bei der Polizei nachgefragt. Diese etwas kuriose Geschichte kam dabei heraus.

Es ist etwas 3 Uhr mitten in der Nacht. Ein lautes Brummen liegt in der Luft über Trier-Ost und hat einige Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Das laute Geräusch kommt von oben. Aus der Luft. Denn dort kreist um diese späte Stunde ein Hubschrauber. Ziemlich ungewöhnlich, weil ziemlich laut - wir fragen bei der Polizei nach.

Warum der Hubschrauber mitten in der Nacht über Trier kreist

Dort heißt es: Die Polizei ist gegen 1.41 Uhr in Trier-Olewig unterwegs, als den Beamten ein Auto entgegen kommt. An sich nicht unnormal. Doch dann habe eben dieses Fahrzeug einen Unfall gehabt. Laut Polizei ist es gegen ein anderes parkendes Auto gekracht. Das haben sich die Polizisten natürlich näher ansehen wollen.

Warum sich die Verdächtigen vermutlich weggerannt sind

In Trier-Olewig im Weiberborn gab es einen versuchten Einbruch-Diebstahl, zu dem das Polizeiauto um diese Zeit unterwegs war. Die Bewohnerin hatte wohl bemerkt, wie sich die Einbrecher an der Haustür zu schaffen machten und sofort die Polizei gerufen. Die Polizei vermutet, dass die Geflüchteten mit dem versuchten Einbruch in Verbindung stehen könnten.