Gensingen/Bitburg-Prüm : Lauter Mobber und Rabauken

Ist er einmal unterm Dach, gibt’s Krach: der Waschbär. Foto: Britta Pedersen/dpa Foto: dpa/Britta Pedersen

Gensingen/Bitburg-Prüm Der Landesjagdverband warnt vor Gefahren durch invasive Arten. Eine davon: der Waschbär. Im Eifelkreis schossen die Jäger mehr seiner Artgenossen als in anderen rheinland-pfälzischen Regionen. Die Bären breiten sich immer stärker aus, gefährden andere Tiere – und nicht nur die.

Süß? Klar. Knuffig? Total. Aber sie machen Probleme, die Waschbären. Vor allem schaden sie anderen Tieren. Wie auch die mobbing-freudige Nilgans. Beide haben sich in unseren Breiten besonders stark vermehrt.

„Das sind sogenannte Neozoen, also Neubürger“, sagt Gerd Ostermann vom Nabu Kylleifel. „Die dringen in unsere Fauna und Flora ein und führen zu Veränderungen. Und die sind teilweise unumkehrbar.“ So sei etwa der deutsche Edelkrebs aus unseren Bächen praktisch verschwunden, weil ihn der amerikanische Krebs, der irgendwann hier ausgesetzt worden sei, verdrängt habe.

Der Landesjagdverband warnt deshalb erneut vor der weiteren Ausbreitung invasiver – eindringender – Tierarten, die hier nicht heimisch sind, dafür aber Land, Leute und andere Tiere unter Stress setzen.

Im abgelaufenen Jagdjahr – 1. April 2020 bis 31. März 2021 – seien 1387 Waschbären zur Strecke gebracht worden, rund 15 Prozent mehr als in den zwölf Monaten davor. Die Jäger im Land schossen außerdem 2510 Gänse, 315 Tiere (14 Prozent) mehr als im Vor-Jagdjahr.

Wo erlegten die Jäger die meisten Waschbären? Vor allem in den waldreichen Landkreisen des Nordens. Spitzenreiter bei den Abschüssen ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm. Allein dort wurden 222 Waschbären geschossen – mehr als in jedem anderen Landkreis. An zweiter Stelle liege der Westerwaldkreis mit 218 getöteten Waschbären, gefolgt vom Landkreis Altenkirchen mit 216.

Der Jagdverband betrachtet die Entwicklung „mit wachsender Besorgnis“. Der Waschbär, der aus Nordamerika stammt, „ist eine sehr anpassungsfähige Wildart, und ihm wird ein sehr negativer Einfluss auf einheimische Tiere bescheinigt“. Das heißt: „hohe Verluste bei Brutvögeln, Amphibien und Reptilien“.

Der Waschbär ist ein sogenannter Kulturfolger, siedelt sich also problemlos in Landstrichen an, die vom Menschen geprägt und gestaltet sind – das gilt für Wälder und landwirtschaftliche Flächen wie für Städte und andere Siedlungen. Dort verursacht er dann Gebäudeschäden, „indem er beispielsweise über die Dächer eindringt und Dachböden durch Kot und Urin verschmutzt. Weiteres Konfliktpotenzial ergibt sich durch mögliche Übertragungen von Krankheiten und Parasiten auf den Menschen, wie zum Beispiel den Waschbärspulwurm“, schreibt der Landesjagdverband.

Nächster Problemfall: die Nilgans, die nicht nur durch ihre verstärkte Ausbreitung, sondern auch durch ihr aggressives Verhalten auffällt. Dadurch beeinträchtigt sie heimische Vogelarten.

Und dem Menschen geht sie auf die Nerven: In Städten, schreibt der Jagdverband, „können Nilgänse Schwimmbäder ,besetzen‘, wobei sie die Wiesen und den Beckenbereich mit ihrem Kot verunreinigen. Auf landwirtschaftlichen Flächen hinterlassen sie – wenn sie in hoher Anzahl vorkommen – erhebliche Fraß- und Trampelschäden.“