später lesen Polizei Waschmittel gestohlen und geflüchtet Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zwei Männer haben am Samstag in einem Einkaufsmarkt Am Kyllufer zwei Flaschen Flüssigwaschmittel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, betraten die beiden Männer kurz vor 19.30 Uhr das Geschäft.