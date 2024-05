Folgen des Regens Gebäude in Wasserliesch mutmaßlich einsturzgefährdet

Anwohner in Wasserliesch bemerkten in den Vormittagsstunden ein lautes Knacken im Dachstuhl eines seit mehreren Jahren unbewohnten Gebäudes am Marktplatz in Wasserliesch. Da zunächst nicht klar war, ob das Haus einsturzgefährdet ist, wurde die örtliche Feuerwehr sowie die Fachgruppe "Gebäudesicherung" des Technischen Hilfswerks alarmiert.