Hausfassade gestreift Schulbusunfall in Wasserliesch mit rund 30 Kindern an Bord

Ein Verkehrsunfall mit Schulbus ist am Dienstagmorgen, 19. März, gegen 7.55 Uhr in Wasserliesch passiert. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ersten Ermittlungen zufolge war der Bus auf der Mühlenstraße aus Richtung B 419 kommend dorfeinwärts unterwegs. An Bord waren etwa 30 Kinder.