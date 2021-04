Blaulicht : Wasserrohrbruch: Feuerwehr pumpt Schulkeller am Trierer Friedrich-Spee-Gymnasium leer

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Trier, Wache 2, pumpen mit dem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) den vollgelaufenen Keller am Friedrich-Spee-Gymnasium leer. Foto: Berufsfeuerwehr Trier

Trier Ein Technikkeller des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Trier-Ehrang hat am Karsamstag komplett unter Wasser gestanden. Die Berufsfeuerwehr Trier hat den Kellerraum leer gepumpt. Ob die Schule am Dienstag öffnen kann, ist derzeit noch unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr war spielenden Kindern am Samstag kurz nach 16 Uhr das Wasser aufgefallen, das im Erdgeschoss aus dem Gebäude lief. Einer der beiden Technikkeller stand komplett unter Wasser. Ursache ist vermutlich ein Schaden an der Hauptwasserleitung.