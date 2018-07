später lesen Blaulicht Waxweiler: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt FOTO: TV / Florian Blaes FOTO: TV / Florian Blaes Teilen

() Ein 26-järiger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall auf der L 10 zwischen Waxweiler und Krautscheid lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei Prüm mitteilt, war er gegen 15.10 Uhr in einer Gruppe mit weiteren Motorrädern in Richtung Krautscheid unterwegs.