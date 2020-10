Bundespolizei : Wegen vier Fahndungen nun in Haft

Trier Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmittag einen 33-jährigen Georgier im Stadtgebiet Trier festgenommen. Gegen ihn fahndete die Polizei in vier Fällen.

Bereits am Freitagnachmittag wurde eine 16-Jährige, abgängig aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier, in Gewahrsam genommen. Ermittlungen ergaben, dass die Jugendliche sich bereits zum zweiten Mal an diesem Tag entfernt hatte. Am frühen Morgen war sie in der Nähe von Mannheim aufgegriffen worden. Nach telefonischer Rücksprache wurde sie abermals ihrer Betreuerin übergeben.