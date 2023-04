Feuer bei Wehr Brand einer Hütte alarmiert mehrere Wehren an der Obermosel

An der Obermosel in Wehr ist eine Hütte in Flammen aufgegangen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

29.04.2023, 08:19 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/David Inderlied