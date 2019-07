Polizei : Wehr löscht Brand am Radersberg

Die Feuerwehr im Einsatz. Foto: TV/Frank Göbel

Dreis-Brück Die Feuerwehren aus Dreis-Brück, Dockweiler und Daun löschten mit etwa 35 Kräften am Freitagnachmittag einen rund 2000 Quadratmeter großen Flächenbrand in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Kelberg in Höhe des Industriegebietes „Radersberg“.