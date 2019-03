später lesen Feuerwehr Wehr löscht brennende Papiertonne in Bitburg FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Viel Aufregung am Dienstagabend gegen 17 Uhr in der Straße „Am Markt“ in Bitburg. Besorgte Bürger alarmierten die Feuerwehr, da eine blaue Papiertonne brannte.