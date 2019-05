Feuerwehr : Wehr löscht Traktor: Totalschaden

Niederstedem (red) Zu einem brennenden Traktor ist die Feuerwehr am Dienstag, 12.10 Uhr, in den Talweg in Niederstedem ausgerückt. Dort brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Traktor. Die Feuerwehr nahm die Brandbekämpfung mit Schaum vor und hatte das Feuer schon nach wenigen Minuten unter Kontrolle.

