Feuerwehr : Wehren löschen Flächenbrand bei Winkel

Foto: TV/Frank Göbel

Winkel (red) Auf einem Feld im Bereich Winkel hat es am Mittwoch kurz nach 11 Uhr einen Flächenbrand gegeben. Ein 29-jähriger Landwirt aus der VG Daun war beim Strohpressen. Dabei geriet ein Ballen in der Maschine, verbunden mit den hohen Außentemperaturen, in Brand, der sich rasch ausbreitete.

