Polizei : Weinbergpfähle brennen in den Weinbergenbei Fell-Fastrau

Fell-Fastrau Am späten Freitagabend gegen 21.25 Uhr meldeten besorgte Anrufer der Leitstelle Trier einen großen Feuerschein. Inmitten der Weinberge oberhalb der Ortslage Fell- Fastrau, unweit der Kreisstraße 77 Richtung Mertesdorf, brannte es.

Aufgrund der großen Trockenheit wurden die Wehren zu einem großen Flächenbrand gerufen, da man auch zunächst nicht wusste, was tatsächlich in Flammen aufgegangen war. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr stellten an der Einsatzstelle fest, dass ein großer Stapel an Weinbergpfählen an einer brachliegenden Wiese und gleich neben dichter Buschlandschaft brannte.