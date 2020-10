Corona-Virus : „Weit mehr als 100 Personen“: Polizei beendet Feier in einem Trierer Partyraum

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier-Feyen Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Party unweit des Schützenhauses in Trier-Feyen aufgelöst. Weit mehr als 100 Personen hätten ungeachtet der geltenden Coronavorschriften und unter Missachtung jeglicher Vorsichtsmaßnahmen lautstark gefeiert, so die Polizeiinspektion Trier.

Anwohner und Eltern der Partygänger hatten die Polizei alarmiert. Diese nahm die Personalien von mehr als 70 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, vorrangig aus dem Raum Trier, Konz, Bitburg und Luxemburg, auf und stellte einige Kennzeichen abgestellter Fahrzeuge fest. Zuvor sei eine Vielzahl der Gäste beim Eintreffen der Polizei in den nahegelegenen Wald geflüchtet.

Ein Verantwortlicher der Party gab sich nicht zu erkennen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Veranstaltung möglicherweise einen kommerziellen Charakter hatte.

Die Polizei wird weitere Ermittlungen zu den Hintergründen und den Verantwortlichen durchführen. Ihre Erkenntnisse werden der zuständigen Stadtverwaltung Trier zur Einleitung entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie weiterer rechtlicher Schritte gegen die Verantwortlichen und die Teilnehmer zugeleitet.