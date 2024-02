Aktuelle Infos Nach dem tödlichen Unfall bei Bitburg: Erneute Sperrung gilt jetzt

Der 34-Jährige am Steuer eines der Lastwagen starb an der Unfallstelle, der zweite Fahrer erlitt schwerste Verletzungen. Per Hubschrauber wurde ein Notarzt zur Unfallstelle geflogen, nach der Erstbehandlung wurde der LKW-Fahrer vom DRK-Rettungsdienst in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Der Zustand des Fahrers ist auch am Donnerstag nach Angaben der Polizei „unverändert kritisch“.