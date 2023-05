Fahrerflucht Geländewagen drängt Frau bei Wellen in Leitplanke

Der Fahrer des Geländewagens geriet laut Polizei in einer langgezogenen Kurve in Richtung Wellen in den Gegenverkehr. Um eine Kollision zu verhindern, musste eine 26 Jährige, die ihm entgegenkam, rechts in die Leitplanke ausweichen. Sie blieb unverletzt, an ihrem Wagen entstand jedoch erheblicher Schaden. Der Fahrer des Geländewagens setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fahrer des schwarzen Geländewagens mit SAB-Kennzeichen.